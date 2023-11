I pneumatici Metzeler equipaggiano la nuova BMW R 1300 GS

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Ila nuovissima BMW RGS recentemente svelata al pubblico. Nelle misure 120/70 R19 anteriore e 170/60 R17 posteriore, iTourance Next 2 sono stati selezionati come primo equipaggiamento per tutte le versioni della RGS: oltre che per il modello base, anche per gli allestimenti Trophy, Triple Black e Option 719 Tramuntana. IKaroo 4 vengono proposti come fitment opzionale su richiesta. LaBMW RGS, equipaggiata conTourance Next 2 e Karoo 4, è già stata testata con successo sia su strada che in off road dai giornalisti invitati al ...