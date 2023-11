I misteri del pc quantistico Parla un giovane ricercatore tra nanoparticelle e techno

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Anche in Italia c‘è chi è impegnato nella costruzione degli avveniristici pc quantistici. Una dimensione dalle potenzialità quasi fantascientifiche che sta diventando realtà grazie anche al lavoro di appassionati italiani. Quel mondo delle particelle sub atomiche, sotto il milionesimo di millimetro, dove la materia quasi non esiste. Abbiamo posto alcune domande ad Angelo Greco: 31 anni,presso l’Istituto di Nanoscienze di Pisa. Qual è stato il percorso di studi che l’ha portata a lavorare nella fisica quantistica Ho 31 anni, sono nato a Imperia e cresciuto a Diano Marina. Finito il liceo scientifico ho deciso di intraprendere la strada della fisica perché era la materia che a scuola trovavo più stimolante, studiando al Dipartimento di Fisica del Politecnico di Torino con un dottorato in metrologia. Nella scuola di base non ho mai ottenuto ...