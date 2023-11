I gufi di Jannik Sinner e le inutili pressioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tutta Italia sperava chepotesse trionfare alle Atp Finals. Ha vinto Novak Djokovic, perché ad oggi è più forte e più esperto. Poi ha dichiarato: “diventerà il prossimo numero 1”. Una frase già abusata da molti, da Panatta ad Alcaraz. Meglio diffidare da questa affermazione, perché cela una certa dose di rivalità o di invidia.può diventare il numero 1 del tennis, ma non è scontato che accada. La sua breve carriera (ha solo 22 anni, è sempre bene ricordarlo) è costruita sul sudore e sul sacrificio. Non è un talento naturale come Alcaraz o Rune, a cui spesso viene accostato. Non significa che vincerà di meno, anzi. Significa che ogni sua vittoria è figlia di lavoro, lavoro, lavoro. Queste Atp Finals sono state un altro passo, un altro gradino verso la vetta: in finale contro Djokovic si è ...