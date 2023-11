I genitori di Filippo? Tutto lo strazio di papà Cecchettin

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) "Ringrazio il ministro Bernini per aver proposto di conferire la laurea a Giulia, in cuor mio era un cosa che era già avvenuta quel giovedì lì come vedete dai fiocchi. Posso solo ringraziare perché Giulia se l'è meritata". Così Gino, padre di Giulia, la ragazza trovata morta nei pressi del lago Barcin, in provincia di Pordenone. Per l'omicidio è stato fermato in Germania l'ex fidanzato,Turetta. Alla domanda se avesse sentito idel giovane accusato il padre ha risposto: "Non li ho sentiti".