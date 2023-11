I 41 operai indiani bloccati sottoterra da più di una settimana

India, settimo giorno nel tunnel per 40 operai bloccati da frana Agenzia ANSA

India: in corso un nuovo tentativo di salvare gli operai in trappola, scavando dall'alto RaiNews

I soccorritori impegnati nella corsa contro il tempo per salvare i 40 operai indiani intrappolati da domenica scorsa in un tunnel stradale in costruzione nello stato nordorientale dell'Uttarakhand sta ...

C'è un nuovo piano per salvare i 41 lavoratori intrappolati da otto giorni in un tunnel stradale crollato nello stato indiano dell'Uttarakhand, nell'Himalaya settentrionale, e prevede di scavare un po ...