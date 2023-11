Hunger Games – La Ballata dell’Usignolo e del Serpente | tutte le differenze tra film e libro

Leggi su screenworld

(Di lunedì 20 novembre 2023) Letra ile ildi– Lae delsono evidenti a chi li conosce entrambi e sono anche più di quelle che si possa immaginare. Tuttavia per coloro che hanno bisogno di rinfrescarsi la memoria sulla versione cartacea o per chi non l’ha letta e vuole sapere ogni modifica, ecco che arriviamo in soccorso. Al cinema è appena uscita la pellicola ed essendo tratto da uno dei romanzi di Suzanne Collins ha dovuto eseguire dei tagli qua e là. In alcuni casi solo modificando o accorciando delle dinamiche, sia perché la durata si attesta già molto vicina alle tre ore, sia perché da un punto di vista scenico era necessario. Altre cose sono state, invece, totalmente rimosse, rappresentando anche degli ...