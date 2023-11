(Di lunedì 20 novembre 2023)presenterà undeldi nuova generazione dia idrogeno in occasione della Settimana europea dell'idrogeno, dal 20 al 23 novembre a Bruxelles. Il modulo di nuova generazione ...

Honda, il prototipo del sistema di celle a combustibile

presenterà undel sistema di nuova generazione di celle a idrogeno in occasione della Settimana europea dell'idrogeno, dal 20 al 23 novembre a Bruxelles. Il modulo di nuova generazione ...

Honda svela il prototipo di e-bike simile a una moto. Utilizza ... Hardware Upgrade

Ambiente: si apre oggi a Bruxelles la Hydrogen Week. Honda ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

Honda, il nuovo prototipo del sistema di generazione di celle a combustibile

Honda conferma così il suo impegno a estendere le applicazioni dei sistemi di celle a combustibile come parte della sua strategia globale per l’idrogeno, dopo l’aggiunta di un nuovo impianto di ...

Marini alla Honda, Marquez alla Ducati: il mercato della MotoGP si anima

Luca Marini è pronto a prendere il posto di Marc Marquez alla Honda RC-V, una moto che al momento non riesce più a raggiungere il podio con nessuno dei suoi piloti. Un'eredità non facile, come dimostr ...