Ho visto per intero i 47 minuti di video del massacro di Hamas

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il 19 novembre 2023 è stato un giorno di pioggia in Israele, grigio come non se ne vedevano da anni. Il vento era freddo, le nuvole basse e del sole, che generalmente illumina di calore il Medioriente, non ce n’era traccia. Un giorno che, per quanto strano, si è presentato come giusta cornice di uno degli eventi più tragici che mi sono mai capitati, questo perché proprio quel 19 novembre il portavoce dell’esercito ha convocato la stampa israeliana per vedere i quarantasettedi filmato che riguardano l’attacco terroristico subito dai kibbutz, dai villaggi di frontiera e dalla città di Sderot. Entrato nella sala ancora illuminata, mi sono subito reso conto che gli altri giornalisti mi guardavano con sospetto. Per loro ero uno sconosciuto, uno sconosciuto in un luogo protetto. E avevano ragione. Clicca sulla foto: iscriviti al canale WhatsAppIo sono uno sconosciuto ...