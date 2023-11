Himorta al Milano Games week & Cartoomics

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dal 24 al 26 novembre alla2023, l'influencer donna più seguita d'Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram e 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social, sarà presentatrice e grande protagonista presso la Media House, una nuova struttura che darà spazio ad incontri con i principali ospiti internazionali della manifestazione situata nel cuore pulsante del padiglione 15. Durante tutti i giorni della manifestazione Antonella Arpa sarà così tra le principali mattatrici della Kermesse, ogni intervista e talk rappresenteranno un momento esclusivo per incontrare da vicino le tante personalità presenti all'evento e vivere un momento di condivisione con il mondo creativo che lo anima. Con il suo entusiasmo e ...

Black Friday al via su Amazon: ogni giorno nuove offerte scontatissime fino al 28 novembre

Per questa occasione speciale, gli spazi di via San Carpoforo asi trasformano in un ... Riccardo Dose,e Diego Naska si racconteranno sui rispettivi canali Twitch. La Black Friday ...

COSPLAYER - Himorta special guest star alla Milano Games Week ... Napoli Magazine

Milan Games Week & Cartoomics: il programma dell’edizione 2023 a Fieramilano dal 24 al 26 novembre iGizmo.it

AMBIENTE - Oltre 7.700 nuovi alberi per la Città Metropolitana di Milano

Nell’ambito del National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo Centro nazionale di ricerca dedicato al monitoraggio, alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione della biodiversità it ...

COSPLAYER - Himorta special guest star alla Milano Games Week dal 24 al 26 Novembre

Dal 24 al 26 Novembre alla Milano Games week & Cartoomics 2023 Himorta l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram e 3 milioni di seguaci co ...