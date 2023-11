Ha offeso tutti i giurati

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo le polemiche per le sue “battute” durante la puntata di X Factor di giovedì, Morgan sarebbe ora a rischio licenziamento. Sull’esclusione del cantautore dal programma di Sky non ci sono conferme ufficiali, ma voci sempre più insistenti sostengono che il clima in trasmissione sia ormai talmente teso (Morgan ha litigato epraticamente, da Francesca Michielin ad Ambra, da Fedez a Dargen D’Amico) da non consentire più la sua presenza. E secondo Il Fatto Quotidiano, «fonti vicine alla casa di produzione Fremantle confermano che in queste ore si stanno preparando le carte necessarie al “licenziamento” del giurato-cantautore-divulgatore». ...