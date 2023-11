Gusto Italico e divertimento in ricordo di Ugo Tognazzi | è festa al Maxelâ

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nella pittoresca cornice di Piazza delle Coppelle, a due passi dal maestoso Pantheon di Roma, il passato commerciale si intreccia con il vivace presente. Quest’angolo romano, con la sua unica forma a U, trae il suo nome da un tempo in cui le “coppelle” – piccoli contenitori per vino, aceto o acqua – erano moneta di scambio. Oggi, la piazza brulica di vita fino a notte fonda, con locali e negozi che pullulano attorno al famoso ristorante, dove si mescolano politici e amanti del buon cibo in cerca di sapori mediterranei e tagli di carne pregiati. La tradizione, però, non manca mai di aggiungere un pizzico di brio: mercoledì scorso ilsi è trasformato in palcoscenico per “”, un tributo all’arte del sigaro con l’AmbassadorStorico Riserva come protagonista. La serata ...