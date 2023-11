Guido Monaco | “Sinner è stato un po’ ingenuo La finale più importante resta quella di Berrettini”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nuova puntata di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport, con Dario Puppo eche dialogano circa ladelle ATP Finals vinta da Novak Djokovic su Jannik. C’è l’analisi, c’è anche un po’ di sano chiedersi cosa non sia andato per il verso giusto e, chiaramente, c’è anche da riconoscere la qualità del serbo, che ha messo ancora la freccia. Il discorso inizialmente verte sulla versione dell’azzurro scesa in campo e su alcuni aspetti di Djokovic, come spiega: “Sicuramente è sembrata una versione dipiù simile apre-questi due mesi. Un po’ meno brillante fisicamente, all’inizio mi è parso che Djokovic spingesse molto forte al corpo proprio per mettere in evidenza i problemi sul dritto. Poi la partita ha vissuto tre momenti ...