Guerra Israele-Hamas | | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lalive dellatraoggi, lunedì 20 novembree Stati Uniti continuano a trattare per una tregua di cinque giorni in cambio della liberazione di decine di donne e bambini ostaggi a Gaza: l’indiscrezione, lanciata dal Washington Post, è stata confermata anche dalla tv israeliana. La Casa Bianca, dal canto suo, attraverso le parole della portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, ha fatto sapere: “Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, ma continuiamo a lavorare duro per arrivarci”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 20 novembre 2023, sullatraOre…