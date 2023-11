Guerra a Gaza - i Dem americani in pressing su Biden : sei troppo pro Israele

Guerra in Medio Oriente - ultime notizie. Israele : trovato tunnel sotto ospedale Shifa a Gaza City. Netanyahu - su sequestro nave salto di qualità aggressione Iran

Guerra in Medio Oriente - ultime notizie. Gaza - fonti palestinesi : 8 morti in raid su ospedale Indonesiano. Hamas : accordo su ostaggi più vicino. Ma Israele smentisce

I ministri arabi in Cina per chiedere aiuto sulla guerra di Gaza. Ma Pechino resta cauta

PECHINO - "Pechino sostiene la soluzione dei due Stati , la comunità internazionale agisca immediatamente per mettere fine a questo disastro umanitario a, lavoriamo insieme per riportare la pace il prima possibile". Eccole le linee direttrici ripetute ancora una volta dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi per provare a mettere una parola fine ...

Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Israele: trovata sala comando al piano -2 ospedale Shifa. ... Il Sole 24 ORE

Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, raid su ospedale indonesiano fa 8 morti. Israele: tunnel e ostaggi ad al Shifa Fanpage.it

Guerra di Gaza: Hamas disposta a rilasciare un numero maggiore di ostaggi

Secondo il quotidiano israeliano, il numero e l'identità degli ostaggi che verranno rilasciati non sono ancora stati concordati e le trattative continuano ...

Campi profughi, lì dove covano rabbia e guerra santa

Tra Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza esistono 68 campi profughi, 58 ufficiali, per i rifugiati in fuga dalla guerra ...