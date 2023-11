Guai Everton | torna di moda per il Napoli | occasione a basso costo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’sta vivendo un periodo estremamente complicato dal punto di vista societario: ci sarà l’epurazione dei calciatori migliori. La squadra inglese ha ricevuto una pesantissima penalizzazione in classifica di 10 punti a causa del mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario. E prossimamente potrebbe ricevere un’altra penalizzazione shock di -9 punti che condannerebbe i Toffees alla retrocessione in Championship con pochissime possibilità di salvezza. Attualmente la squadra di Liverpool è finita all’ultimo posto in classifica con 4 punti totali e potrebbe andare a -5. Per questo motivo tanti calciatori dell’possono andare via dal club inglese già nel calciomercato di gennaio e tanti altri alla fine della stagione, per il calciomercato estivo. E tra questi c’è anche un nome che interessa, molto, al ...