Grecia-Francia Campionato europeo | 21-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ha scritto la storia ancora una volta ladi Deschamps, che in una partita con poco significato come quella contro Gibilterra ha ottenuto la vittoria più larga della sua storia, segnando 7 gol per tempo e andando a segno con ben 9 giocatori diversi. Dopo una prova di forza contro la squadra dello stretto arriva l’ultimo impegno InfoBetting: Scommesse Sportive e