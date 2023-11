Grane senza fine per Zelensky | scandalo ai vertici dell' agenzia della cyber difesa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Altro giro di vite tra i fedelissimi di Volodymyr. Sono stati licenziati in Ucraina iper la, con accuse di corruzione: si tratta di Yurii Shchyhol, direttore del Servizio di Stato per la protezionee comunicazioni speciali ee informazioni, e il suo vice, Viktor Zhora. Nel frattempo l'esercito ucraino ha fatto sapere di aver respinto decine di attacchi russi lungo il fronte lungo quasi 1.000 chilometri, con intense battaglie che continuano in particolare intorno alle città orientali di Maryinka e Avdiivka. Lo Stato Maggiore generale a Kiev ha registrato 46 assalti russi avvenuti ieri. Gli scontri sul campo di battaglia sono stati tutti respinti, si legge nel rapporto. I punti focali sono ...