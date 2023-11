Grande Fratello | un’emozionante sorpresa per Massimiliano

(Di lunedì 20 novembre 2023) : arrivano per lui sua figlia Mia e l’ex compagna Valentina, l’attorenegli ultimi giorni è stato al centro di nuovi confronti nella Casa dove ha affrontato anche alcuni momenti di sconforto. Nel corso della nuova puntata del reality show di Canale 5riceve una sorprendente, fuori dalla porta rossa arrivano sua figlia di sei anni, Mia e la sua ex compagna. Leggi anche –> Diretta: puntata di lunedì 20 novembrecorre ad abbracciare la piccola Mia tra le lacrime. “Ti sono mancato?” chiede, “Tanto” replica Mia. “A scuola come va?” chiede l’attore. La piccola afferma: “Bene, ho imparato ...

"Grande Fratello", il racconto della ventunesima puntata

Leggi Anche: Mirko si avvicina alla ex Perla e inizia ad avere dubbi sulla compagna Greta La puntata si apre con l'annuncio di Signorini che sono previsti due nuovi ingressi, quello di Sara Ricci ...

Grande Fratello, Massimiliano abbraccia la figlia (e l'ex compagna) e scoppia a piangere: «Vi penso tanto». Mi ilmessaggero.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi: «Sono terrorizzata. Mi ha usata, è capace di tutto»

«Giuseppe sembra che non sai piu' come giocartela e da quando Beatrice ha alzato il muro e va a cercar di mettere zizzagna in giro», parte così Alfonso Signorini, ma ...

Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuole abbandonare la casa: «Essere tradita da chi mi fidavo mi ha destabilizzato»

Momento no per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L'ex di Vivere si sente tradita da tutti e si sfoga con Massimiliano Varrese: «Giuseppe va in giro a dire che manipolo Vittorio come ...