Grande Fratello raddoppia al sabato contro Ballando

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 novembre 2023) Alfonso Signorini -2023 (US Endemol Shine) Terminato Tú Sí Que Vales, Canale 5 ha deciso di non lasciare campo libero acon le Stelle e tiene così acceso ilsera. Come? A sfidare Carlucci e Co. sarà il. Ebbene sì, dopo averto al venerdì, poi al giovedì e per poco non andava pure al mercoledì (la scorsa settimana è slittata all’ultimo la prevista puntata del 15 novembre), il reality condotto da Alfonso Signorini, come già accaduto lo scorso anno, sarà in onda nella serata del, a braccetto sempre con l’appuntamento del lunedì. Il primodi Canale 5 con ilsarà quello del 2 dicembre;25 ...