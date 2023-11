Grande Fratello | Mirko Brunetti e Perla Vatiero parlano dei motivi che li hanno spinti a lasciarsi E a proposito di Greta Rossetti…

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lo scorso giovedìha fatto il suo ingresso nella Casa del, raggiungendo il suo ex fidanzato, con il quale ha affrontato il percorso a Temptation Island. In quell’occasione i due si erano lasciati in malo modo ed entrambi avevano deciso di uscire dal programma con altre persone,con il tentatore Igor Zeetti econ la tentatriceRossetti, con la quale è fidanzato ancora oggi. Con l’ingresso in Casa diaveva deciso di seppellire l’ascia di guerra e fare arrivare al suo ex una toccante lettera, nella quale aveva parlato della loro storia con affetto e commozione, sorprendendo il ragazzo. Lo scorso lunedì, poi,...