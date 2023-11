Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi duro su Beatrice Luzzi | “A lei serve una figura che l’assecondi nel gioco” Poi il faccia a faccia

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tra Vittorio Menozzi ec’è sempre stato un bel rapporto di amicizia, sin dall’inizio di questa nuova edizione di. Il percorso dell’ex attrice di CentoVetrine infatti non è mai stato facile e anche quando, ad inizio reality tutta la Casa era contro lei, al suo fianco c’era sempre il fedele Vittorio. Negli ultimi giorni però la loro vicinanza, complice anche il fatto che i due hanno dormito insieme in questi giorni, sta iniziando a fare mormorare gli inquilini. Uno su tuttiche non perde occasione di insinuare che questo avvicinamento sia una strategia dellaper portare gente a suo favore. Ritrovandosi in confidenza con i compagni di avventura, il bidello calabrese ha detto: A leiuna ...