Grande Fratello | Beatrice Luzzi delusa da Vittorio Menozzi scoppia in lacrime | “Ho capito che non mi posso fidare neanche di lui!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo il confronto avvenuto ieri sera cone Giuseppe Garibaldi, quest’oggita in. Come ha sottolineato ai due ragazzi, l’attrice è rimasta profondamente scossa dalle confidenze dell’ingegnere, con il quale ha sempre avuto un bel rapporto, tanto da considerarlo come un figlio. Eppure,ha rivelato a Giuseppe – che da amante è diventato il nemico n.1 della, pronto ad andarle contro in ogni occasione – chegli avrebbe consigliato di nominare il bidello calabrese. Stando a quanto emerso, però,avrebbe mentito: l’attrice, infatti, ha precisato di aver detto “Come mai non hai nominato Giuseppe?“, alla luce dei video mostrati in puntata in cui il ...