Grande Fratello | anticipazioni 20 novembre 2023 | chi sarà eliminato?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023), una nuova puntata del reality per antonomasia sta per cominciare: cosa aspettarsi, tutte le, ledella puntata sembrano essere succulente. Il motivo, in primis, è di tipo strutturale. Il GF potrebbe tornare a un solo appuntamento a settimana. Finora la trasmissione aveva due slot: scelta che è servita per corroborare il palinsesto Mediaset. Questo finché non arrivassero solide alternative per reggere l’urto dei giganti della concorrenza. Finora ilha dimostrato di essere una corazzata in grado di tenere botta ai cult della Rai. Ora, però, è il momento di cambiare: l’arrivo di Ciao Darwin e Zelig consente ad Alfonso Signorini e Cesara ...