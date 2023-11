(Di lunedì 20 novembre 2023) Max Verstappen: 10 Un weekend da antidivo . Cattivo nelle dichiarazioni, cattivo in pista: non fa sconti a Leclerc in partenza, schernisce i commissari dopo la penalità, non ha pietà di Russell quando ...

GP Las Vegas: le pagelle

Max Verstappen: 10 Un weekend da antidivo . Cattivo nelle dichiarazioni, cattivo in pista: non fa sconti a Leclerc in partenza, schernisce i commissari dopo la penalità, non ha pietà di Russell quando ...

Verstappen sbanca Las Vegas. Leclerc secondo, magico nel finale: che sorpasso su Perez! La Gazzetta dello Sport

F1: Verstappen show a Las Vegas, Leclerc illumina la Ferrari - F1 - Ansa.it Agenzia ANSA

Vietato criticare la F1 a Las Vegas

Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti.

Il nuovo ruolo di Ibrahimovic al Milan: come aiuterà Pioli

Lo svedese, presente al Gran Premio di Las Vegas, ha parlato del proprio futuro in rossonero. Tifosi in attesa dell'annuncio ...