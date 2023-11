Gli ultimi saranno ultimi | film su Rai2 | trama | attori e cast

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Questa sera, lunedì 20 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilGli, che ripropone Paola Cortelesi come già lunedì scorso. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. GliLuciana Colacci è una donna semplice che vive ad Anguillara, un piccolo paese del Lazio. Lavora in una fabbrica tessile e ha un marito, Stefano, disoccupato cronico ma pieno di idee brillanti. I due desiderano un figlio da tempo, e quando finalmente Luciana rimane incinta, il loro sogno sembra finalmente realizzarsi. Tuttavia, la ...