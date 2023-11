Gli ultimi saranno ultimi | come finisce il film con Paola Cortellesi?

Leggi su screenworld

(Di lunedì 20 novembre 2023) Glicon Luciana che, incinta, va alla società per la quale lavorava per convincere il suo ex datore di lavoro a riassumerla. Perdendo la calma afferra una pistola e parte un colpo, allora Antonio le spara. Il poliziotto consegna la pistola al suo ufficiale e se ne va dalla città. La trama delruota attorno alle vicende di tre personaggi. Luciana () è una donna in carriera che si ritrova licenziata perché scopre di essere incinta. Stefano (Alessandro Gassman) è il suo fidanzato che si trova stretto nella loro relazione e la tradisce e Antonio (Fabrizio Bentivoglio) è un poliziotto che si trasferisce nella loro piccola cittadina, ma non ha la grinta per svolgere l’incarico. Le loro vite ...