Gli hospice | la storia degli ospedali dove non si entra per guarire

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 novembre 2023) La triste vicenda di Indi Gregory ha fatto risuonare nelle nostre orecchie una parola inglese, un po’ ingannevole, in circolo da qualche anno anche in Italia: si tratta di, il nome con cui si designano le strutture come quellala sfortunata bambina ha trascorso le ultime ore della sua breve vita, dopo esservi stata trasferita dall’ospedale di Nottingham nel quale era nata e dal quale in otto mesi non era mai uscita. Hospital ehanno in comune la radice – il latino hospes, ossia ospite, nel duplice senso di ospitato e ospitante – ma l’, come ormai abbiamo imparato, non è un ospedalesiper: dietro il suono evocativo di antiche sollecitudini ospitali, la parola edulcora la realtà di un luogo terribilmente caritatevole, e ...