“Giulia | vittima di femminicidio come la mia Yana | noi uomini dobbiamo imparare a lasciare andare”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Romano di Lombardia. Attendersi un epilogo diverso era quasi da ingenui: il lieto fine, in storiequeste, non è previsto dal copione. Lo sa bene Oleksandr Malaiko, il padre di, la 23enne originaria di Romano di Lombardia uccisa il 20 gennaio scorso a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dall’ex fidanzato Dumitru Stratan. Dopo la scomparsa della figlia, anche lui aveva atteso invano un miracolo che non è arrivato. Il ritrovamento del corpo senza vita diCecchettin, non può che riportarlo ancora una volta indietro a quei giorni di estenuanti ricerche e flebili speranze. Dilatando una ferita che, ad ogni modo, non si rimarginerà mai. Alla vigilia di martedì 21 novembre, giorno in cui si aprirà ufficialmente il processo a carico dell’ex fidanzato di, Oleksandr Malaiko ha rivolto un videomessaggio ai ...

Il papà di Giulia ci insegna la pietà cristiana. E il vescovo Cipolla: 'è il dolore di due famiglie' (Irina Smirnova)

Preghiamo per, la cui vita è stata tragicamente spezzata nel fiore dei suoi anni, a un passo ... ovvero quel fenomeno in cui è laad essere nuovamente colpevolizzata per quanto le è ...

Giulia Cecchettin è l’83esima vittima di femminicidio dall’inizio dell’anno. La scheda Il Fatto Quotidiano

Femminicidio di Giulia Cecchettin, la sorella Elena: «Vittima di Stato patriarcale e fallito» Il T Quotidiano

Giulia Cecchettin, quanto spesso la violenza rischia di essere “normalizzata”

Secondo i dati di Save The Children, il 18 per cento dei giovani in Italia ha assistito a un episodio in cui un'amica è stata vittima di una forma di violenza ...

"Giulia è stata uccisa, ogni ragazza potrebbe essere lei. Non deve più accadere"

L'ennesima vittima di violenza di genere, Giulia Cecchettin, ci ricorda che la violenza sulle donne non può più essere accettata. Educazione, impegno e lotta per la libertà sono necessari per eliminar ...