Giulia e Filippo e poi l' educazione sessuale nelle scuole

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 20 novembre 2023) Se a qualcuno venisse in mente di accostare il tema dell’a quello del femminicidio, probabilmente verrebbe guardato con una certa sufficienza, soprattutto da chi, per le ragioni più disparate, preferisce immaginare che si tratti di universi estranei, vasi non comunicanti. Alla prima si attribuiscono chissà quali connotati perversi, spesso per ignoranza pregiudizi ideologici o religiosi, ritenendo che la questione vada risolta in famiglia. Magari è giusto, peccato non risulti che all’interno delle famiglie l’argomento, salvo eccezioni, venga anche solamente sfiorato, sebbene di"implicità" se ne faccia in quantità, senza rendersene conto. Un figlio vede bene qual è l’idea di donna testimoniata dal padre e quale concetto di maschio ...