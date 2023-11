Giulia Cecchettin | Valdegamberi alla sorella | “Io maschio | non mostro”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – "Il mio commento? Mi sono espresso nei confronti di una persona, ladiCeccherin, che ha praticamente scagionato il vero colpevole dell'omicidio, mettendo invece la croce addosso a tutti noi, ai maschi. Ma io non mi sento né colpevole, né un…". Risponde così all'AdnKronos Stefano, il consigliere regionale veneto finito nella bufera per il suo post su Facebook, in cui non risparmia attacchi a Elenadell'ultima vittima di femminicidio. "Io -avverte- non credo che si possa dire che è un fatto sociale, le responsabilità sono individuali, casomai dobbiamo porci il problema della mancanza di valori, in famiglia, ad esempio". "Io -dice a riprova del fatto che è sbagliato attaccare gli uomini in quanto tali per le violenze di ...