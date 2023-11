Giulia Cecchettin | una marea di persone in strada per lei | anche i genitori di Filippo Turetta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) “In questi giorni si è sentito parlare di, definito come mostro…ma lui mostro non è, perché mostro è colui che esce fuori dai canoni della nostra società, mentre lui è un uomo schiavo dei canoni della nostra società patriarcale”: queste sono le forti parole che Elenaha detto ieri sera nel corso della fiaccolata in onore della sorella, brutalmente uccisa dall’ex fidanzato, catturato come fuggiascio in Germania e che presto verrà eto in Italia. Sia Elena che Gino, ieri sera, pur devastati dal dolore, hanno utilizzato l’occasione della fiaccolata per lanciare forti messaggi. Leggi: La grandezza di un padre, le parole di GinoIn fondo al corteo idi ...