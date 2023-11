Giulia Cecchettin | Metsola | “Troppi femminicidi in Ue | più condanne e basta cecità istituzioni”

Papà Filippo a quello di Giulia:perdono

18.35 Papà Filippo a quello di:perdono Ci sarebbe stato un contatto Whatsapp tra il padre die quello di Filippo Turetta. Lo fa sapere il difensore di Filippo, il giovane accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata. Nel suo messaggio Nicola Turetta ha espresso "massima ...

Giulia Cecchettin, il padre di Filippo Turetta: "Non capiamo come possa essere successo" TGCOM

Filippo Turetta indagato per omicidio volontario: "Video aggressione serve per ricostruzione fatti"

Alla Sapienza manifestazione per ricordare Giulia Cecchettin "con rabbia e con amore" All'Università La Sapienza di Roma si è tenuta una manifestazione per ricordare Giulia Cecchettin "e tutte le ...

Giulia: Enough institutional blindness says Metsola

"Giulia Cecchettin is one of the very many examples of abuse and femicide, of people killed for the mere fact of being women, it is ignoble and unacceptable," said the EP chief. "We need an adequate ...