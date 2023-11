Giulia Cecchettin | la sorella | “Fin dall’inizio avevo capito cosa era successo”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – "Mi è crollato il mondo addosso: giàtutto, volevo sbagliarmi, avere di nuovo la speranza, ma lo sapevo". Così a 'Storie italiane' su Rai1, Elenadi, sottolineando che era a Vienna quando il papà e il fratello le hanno scritto un messaggio per chiederle se sapeva dove eraperché era uscita con Filippo e non era rientrata. "Sapevo fin dal primo momento quale era la verità", dice la ragazza, secondo la quale "le avvisaglie non sono sempre chiare". "Ci sono campanelli di allarme che ci dicono: 'allontanati' – spiega – Purtroppo bisogna guardare oltre e cercare la cattiveria in queste cose anche se non è giusto". Elena ha raccontato poi "un episodio allarmante" che aveva allarmato anche laed era poi ...