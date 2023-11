Giulia Cecchettin | la sorella Elena in tv | “Turetta un mostro? No | figlio sano del patriarcato” | il fortissimo discorso

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 20 novembre 2023) Minuto dopo minuto vengono a galla dettagli inquietanti dietro il femminicidio di, la 22enne trucidata dall’ex fidanzato Filippo, fermato ed arrestato ieri in Germania (in attesa dell’estradizione alla quale non si è opposto). Ladi, ha scritto al Corriere della Sera una lettera, letta anche ieri in diretta tv... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.