Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. Un mostro è un'eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità.

Giulia Cecchettin - in settimana l’autopsia : i primi risultati non lasciano dubbi

Giulia Cecchettin - già morta prima di essere buttata in dirupo. Per Filippo Turetta estradizione vicina

Giulia Cecchettin, la sorella Elena: Filippo non è un mostro, ma un "figlio sano del patriarcato"

Per questo non fate un minuto di silenzio, per questo bruciate tutto.

Morte Giulia Cecchettin, i dubbi da chiarire: l'ombra della premeditazione tra scotch, coltello e soldi Fanpage.it

Candele in Duomo, veglia, Fuxiabus: "Giulia sia l’ultima, basta donne uccise"

In piazza Duomo, in cerchio, con una candela in mano in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio. La veglia annunciata su Instagram dall’organizzazione nazionale “No Justice ...

Delitto Cecchettin, il papà pubblica l’ultimo messaggio di Giulia

Il papà di Giulia Cecchettin nella giornata di ieri ha pubblicato l'ultimo messaggio ricevuto dalla figlia prima della tragedia ...