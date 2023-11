Giulia Cecchettin | la riflessione di Romina Carrisi | «Aspetto un maschietto ?L’educazione s’impara in casa»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 20 novembre 2023)è incinta ed ha da poco scoperto il sesso del suo bambino: sarà un maschio. Dopo la tragica notizia del recente femminicidio di, la donna ha voluto riflettere nelle ‘storie’ di Instagram sulla questione, annunciando: «Quando ho scoperto di aspettare un, ho visto l’opportunità nel mio piccolo di poter contribuire a una società migliore». Le parole di«Prima di sapere il sesso del mio bambino, mi domandavo se sarebbe stata una femmina. Non posso negare che sono stata assalita da paure e domande immediate considerando la cultura in cui viviamo. ‘Sarà pronta a difendersi una volta adolescente?’, ‘Riuscirò a educarla in modo tale da poterle far capire quella delicata linea tra l’essere perentoria e assertiva ma non aggressiva da non ...