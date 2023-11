Giulia Cecchettin | la rettrice dell' Università di Padova | ' Le daremo la laurea | ma ora è il tempo del dolore'

Giulia Cecchettin - il padre : 'Non provo nulla neanche odio - penso solo a mia figlia che non c'è più'

Giulia Cecchettin - l'avvocato di Filippo Turetta : 'Un bravo ragazzo per 22 anni - fino al terzo grado non è colpevole'

Levialdi Ghiron (rettore Tor Vergata): "Un minuto di silenzio per Giulia"

... sabato 25 novembre, ricorderà le donne uccise in Italia "avrebbe dovuto laurearsi in Ingegneria giovedì scorso. Il suo omicidio mi addolora profondamente come rettore, come docente,...

Il padre di Giulia Cecchettin: "Non provo odio. Spero che Turetta capisca cosa ha fatto" Sky Tg24

Giulia Cecchettin: come è stata uccisa e come è stato ritrovato il cadavere

Come è morta, come è stato occultato il suo cadavere e perché è stata uccisa Giulia Cecchettin: femminicidio ma anche cultura della libertà ...

Filippo Turetta, come sta dopo la prima notte in carcere. L'avvocato: «È sofferente. Con Giulia insistente come lo sono i ragazzi di oggi»

Prima notte in cella per Filippo Turetta, il 22enne arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin e detenuto nel carcere tedesco di Halle in Germania, ...