Giulia Cecchettin | la Procura di Venezia | ipotesi omicidio volontario per Turetta | per l' estradizione almeno 10 giorni

Giulia Cecchettini - parla il Pm : 'E' omicidio volontario'. E sul rientro di Turetta in Italia...

Mara Venier attaccata da PD per caso Giulia Cecchettin a Domenica In

Il consigliere veneto Valdegamberi contro Elena Cecchettin insiste e si difende : «La sorella di Giulia scagiona il vero colpevole - io maschio non mi sento un mostro»

Giulia Cecchettin - il padre Gino : "Non provo più nulla - penso a lei che non c'è più" | Pm su Turetta : "Ipotesi di reato è omicidio ...

Giulia Cecchettin, il pm: 'Possibile il rientro di Filippo Turetta in una decina di giorni'

Il procuratore capo di Venezia, Cherchi: 'E' possibile per l'accettazione di tornare in Italia'. 'L'ipotesi di reato è omicidio volontario'. Oggi manifestazione a Padova. Elena: 'Mia sorella era buona ma non stupida e ingenua'

«È stato il vostro bravo ragazzo», la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, passa dal dolore alla rabbia Vanity Fair Italia

Giulia Cecchettin. Cordoglio, riflessioni e inviti all’azione dal mondo della musica

Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha scosso anche il mondo della musica, ecco alcune delle parole a lei dedicate.

14 farfalle per ricordare le donne lucchesi vittime di violenza: ecco il 25 novembre di Borgo a Mozzano

BORGO A MOZZANO - Anche il Comune di Borgo a Mozzano ha organizzato una mattinata di confronto e riflessioni in occasione del 25 novembre, la giornata ...