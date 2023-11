Giulia Cecchettin | il racconto di un' amica | Filippo insisteva per una seconda possibilità

Giulia Cecchettin e quel post di Marchisio che fa discutere

Anche Claudio Marchisio si è unito al coro di personaggi noti della politica, dello spettacolo e dello sport che hanno voluto dire la loro sull'omicidio di. L'ex calciatore della Juventus ieri ha pubblicato un post che sta facendo discutere. Sulla pagina Instagram " dov'è seguito da 5 milioni di follower " ha pubblicato uno scatto che ...

Filippo Turetta indagato per omicidio volontario: "Video aggressione serve per ricostruzione fatti"

Alla Sapienza manifestazione per ricordare Giulia Cecchettin "con rabbia e con amore" All'Università La Sapienza di Roma si è tenuta una manifestazione per ricordare Giulia Cecchettin "e tutte le ...

Giulia: Enough institutional blindness says Metsola

"Giulia Cecchettin is one of the very many examples of abuse and femicide, of people killed for the mere fact of being women, it is ignoble and unacceptable," said the EP chief. "We need an adequate ...