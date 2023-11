Giulia Cecchettin | il papà torna a parlare | “Filippo? Ora voglio guardarlo in faccia…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Morte di, le parole diGino. Nessuno può darsi pace davanti a tragedie simili: la storia diapre a svariate riflessioni, anche politiche, su casi di violenza di genere che continuano a perpetuarsi incessantemente. “Io prometto di non essere mai come”, sono le parole del piccolo Emanuele, 11 anni, in una lettera lasciata sulla soglia della villetta di Vigonovo posta tra i numerosissimi messaggi rivolti ae ai suoi cari alle prese con un dolore troppo grande che resterà impresso nella memoria collettiva. Morte di, le parole diGino.Turetta è stato arrestato in Germania vicino alla città di Lipsia. La sua auto è stata bloccata mentre era ...