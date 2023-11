Giulia Cecchettin | il padre Gino | Non provo più nulla | penso a lei che non c' è più | Pm su Turetta | Ipotesi di reato è omicidio

Omicidio Giulia Cecchettin - il pm : "L'ipotesi di reato per Filippo Turetta è cambiata in omicidio volontario e sequestro di persona"

Mara Venier attaccata da PD per caso Giulia Cecchettin a Domenica In

Il consigliere veneto Valdegamberi contro Elena Cecchettin insiste e si difende : «La sorella di Giulia scagiona il vero colpevole - io maschio non mi sento un mostro»

Il procuratore capo di Venezia, Cherchi: 'E' possibile per l'accettazione di tornare in Italia'. Oggi manifestazione a Padova. Elena: "Mia sorella era buona ma non stupida e ingenua"

Omicidio Giulia Cecchettin, Spalletti: «Non ne possiamo più di questi codardi di me*** travestiti da principi azzurri»

Il tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ai microfoni di “Rai Sport” ha commentato il caso di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato. Ecco il pensiero del ct: «Non ne possiamo più di questi codar ...

No, non mi sento colpevole per la morte di Giulia Cecchettin

Per Giulia e tutte le donne vittime di violenza il 21 novembre alle 11 un minuto di silenzio nelle scuole. Il 22 presentazione piano “Educare alle relazioni”. NOTA ...