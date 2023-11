Giulia Cecchettin | il dramma dei genitori di Filippo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 novembre 2023) SOCIAL. La tragedia che ha colpitoha lasciato una scia di dolore non solo nella famiglia della vittima ma anche in quella dell’autore presunto,Turetta. Questa vicenda mette in luce ilvissuto daidi, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, due persone che si trovano a confrontarsi con la realtà di un figlio accusato di un crimine devastante. Leggi anche:Turetta, interviene la mamma di Pamela Mastropietro Leggi anche:, attacco choc alla sorella da parte del politico La vita di Nicola Turetta ed Elisabetta Martini Nicola Turetta, una volta titolare della trattoria La Cicogna, ha vissuto una vita di lavoro e sacrificio nel settore della ristorazione. ...