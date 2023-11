Giulia Cecchettin | consigliere veneto attacca la sorella | “Felpa satanica” Ed è bufera

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – “Quellacon certi simboli satanici (delladi, ndr.) aiuta a capire molto…spero che le indagini facciano chiarezza. Società patriarcale?? Cultura dello stupro?? Qui c’è dell’altro”. E’ il commento choc che ilStefano Valdegamberi ha postato su Facebook a proposito della trasmissione di ieri ‘Dritto e Rovescio’ sull’assassinio di. “Ho ascoltato le sue dichiarazioni. Posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza e apaticità di fronte a una tragedia così grande ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i magistrati valutino attentamente. Non condivido affatto la dichiarazione che ha fatto. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto ...