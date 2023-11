Giulia Cecchettin | clamoroso al Tg2 | ecco cos' è successo dopo la tragedia

Giulia: Crui, negli atenei ora iniziative per rispetto donne

La Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, esprime "profonda e commossa vicinanza alla famiglia die alla comunità dell'Università di Padova, profondamente scossa da un orribile femminicidio che interpella direttamente ...

Il padre di Giulia: "Non provo più nulla, penso a lei". La sorella: "Mostri No, figli del patriarcato"

«Non provo rabbia, non provo nulla. Io penso alla mia Giulia che per me ormai non c'è più». Sono le uniche parole che stamani ha detto ai giornalisti Gino Cecchettin, padre di Giulia, uscendo dalla ...

Giulia Cecchettin, lo strazio della sorella Elena: “Aveva paura, stava cercando di staccarsi”

“A lui direi: perché hai tentato di possederla e non ti sei limitato ad amarla” ...