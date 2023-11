Giroud | minaccia dalla Ligue 1 | il futuro è un rebus

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 20 novembre 2023) I media francesi non usano mezze misure. Se in Italia il possibile trasferimento di Jonathan David dal Lille al Milan viene salutato con entusiasmo (forse anche eccessivo visto che il canadese in stagione ha realizzato appena due reti in dodici uscite sul campo), passate le Alpi lo scenario non appare al contrario tutto rosa e fiori: persoprattutto, “to” scrivono su un sito francese dal baby fenomeno del LOSC, obiettivo di mercato di Furlani e Moncada. Insomma, l’ombra di Jonathan David sempre più vicina a Milanello potrebbe anticipare i titoli di coda di coda dell’avventura di Olivieral Milan. Il sito francese le10sport.com parla di possibile addio anticipato (anticipato rispetto alle previsioni della stampa italiana): “Sotto contratto con il Milan fino a giugno 2024, l’attaccante della Francia non ha ...