Giroud | i gol in Nazionale crescono | è a +10 da Mbappé

(Di lunedì 20 novembre 2023) Quanti gol ha segnato Oliviercon lafrancese? Tanti…più di lui nessuno. Con la doppietta firmata nel tennistico 14-0 con il quale la Francia di Deschamps ha spazzato via sabato la povera Gibilterra l’ammontare di marcature per il numero 9 del Milan è salito a quota 56. Cinquantasei gol in 128 partite disputate (non tutte ovviamente per novanta minuti), la prima delle quali è datata 11 novembre 2011, Francia-Stati Uniti 1-0. Oli ha debuttato con la maglia dell’Équipe de France all’età di 25 anni, un mese e 12 giorni, oggi di primavere ne conta quasi 37 (ha spento 37 candeline lo scorso 30 settembre). A conti fatti – e i conti li fa questa mattina la Gazzetta dello Sport in edicola – sono “cinque in più di Henry (che ormai si è ritirato dalla corsa) e dieci su, appena salito sul podio”. Se il ventaglio si ...