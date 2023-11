Giovani | Milano cresce per fare impresa

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 20 novembre 2023)con la voglia diConfcommercio, Lodi, Monza e Brianza: Paolo De Nadai eletto Presidente del GruppoImprenditori Rinnovate le cariche sociali per la consiliatura 2023–2028 del GruppoImprenditori di Confcommercio, Lodi, Monza e Brianza: in Corso Venezia 47 è stato eletto il Consiglio Direttivo, guidato dal nuovo Presidente Paolo De Nadai, classe 1988, Founder di ScuolaZoo e WeRoad e Presidente di OneDay Group, e già VicePresidente Nazionale del GruppoConfcommercio. I Consiglieri, quasi tutti imprenditori di prima generazione, rappresentano le diverse anime del terziario di mercato che trova casa in Confcommercio, Lodi, ...