Giornata per i diritti per l’infanzia e adolescenza Rione Terra illuminato di Blu

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023)mondiale per idele dell’. Il Comune di Pozzuoli aderisce alla campagna “Go Blue”mondiale per idele dell’. In un periodo in cui le guerre mettono in pericolo non solo i, ma la vita stessa di milioni di bambine, bambini e adolescenti, il Comune di Pozzuoli, su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità guidato dall’assessora Fabiana Riccobene, aderisce alla campagna “Go Blue”, lanciata dall’Unicef per sensibilizzare sul diritto alla pace contenuto nella Convenzione ONU suidele dell’. Lo annuncia una nota del Comune di ...