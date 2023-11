Giornata nazionale della colletta alimentare | nel Lazio raccolti 318 000 kg di cibo in un giorno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si è svolta sabato 18 novembre, anche nel, la, alla quale hanno aderito in tutta Italia 11.800 supermercati (+ 6% sul 2022). Nel, quasi 5000 volontari hanno invitato i cittadini a donare parteloro spesa in 510 punti vendita. Con la partecipazione di quasi 1400 minori e la raccolta di oltre 318.200 kg di(+ 4,7% rispetto al 2022) , la2023 si conclude con un bilancio positivo. Anzio e Nettuno:per le famiglie bisognose, ecco come e dove donare, le parole di ...