Giornata nazionale alberi | perché sono importanti nelle città

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Associare l’albero esclusivamente al bosco o alla foresta ci fa dimenticare il ruolo chiave che glisvolgono, dove troppo spessovisti come un ostacolo o un pericolo. Considerato che entro il 2050 oltre l’80% dei cittadini europei vivrà in aree urbane, è fondamentale capireglivitali. A spiegalo è il Wwf in occasione delladegliche si svolge il 21 novembre. Per produrre ossigeno, gliassorbono la CO2 e fino ad un quarto del particolato atmosferico emesso dalle attività antropiche (traffico veicolare, riscaldamento, emissioni industriali), rendendo così più pura l’aria che respiriamo quotidianamente in ...